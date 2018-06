38 من التشاديين التابعين للجضران في يد الجيش

المتوسط:

تمكنت القوات المسلحة الليبية، من القبض على 38 عنصراً من المعارضة التشادية لمساندتهم ودعمهم لهجوم جماعة الجضران على موانئ الهلال النفطي وخليج السدرة.

وكانت قد قررت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس إعلان حالة النفير العام في منطقة خليج السدرة، وذلك عقب رصد تحركات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي قرب مدينة هراوة.

وأكد آمر سرية الشرطة العسكرية بمدينة سرت محمد الزدامة، في تصريحات صحفية، أن كتائب وسرايا القوات المسلحة في مقدمتها الكتيبة 28 وصلت إلى بوابة ال50 مدخل سرت الشرقي للاستطلاع، مشيرا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمنطقة.

