وزارة الصحة تعتزم إقامة حملة لتوعية من مخلفات الحرب في درنة

درنة-العنوان

تعتز وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة إطلاق حملة للوقاية من مخلفات الحرب في درنة تحت شعار “تأمين عودة آمنة للنازحين”، وذلك بتنظيم من إدارة الاعلام والتوعية والتثقيف الصحي بوزارة الصحة.

وتستهدف هذه الحملة كل شرائح المجتمع، خاصة النازحين بالمدن والبلديات المجاورة وبمراكز الإيواء وطلبة المدارس، قبل رجوعهم لمنازلهم وتوعيتهم بحجم الخطر من مخلفات الحرب التي خلفتها الجماعات الإرهابية التي تمثل أبرز التهديدات الأمنية في المدينة .

وتنتشر العبوات الناسفة والمتفجرات في المناطق التي لازالت تحت سيطرت الجماعات الإرهابية، مهددة حياة المواطنين.

وقد سبق أن حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة من خطورة الالغام والمتفجرات.

وتتمثل المشاركة في تنفيذ و انطلاق هذه الحملة في صنف الهندسة العسكرية والهلال الأحمر الليبي فرع درنة ومفوضية الكشافة والمرشدات درنة ومكتب التوعية بإدارة الخدمات الصحية درنة ومستشفى الوحدة ومجموعة من منظمات المجتمع المدني.

وتهدف للتوعية من أضرار مخلفات الحرب وكيفية تجنبها، وذلك عن طريق الملصقات، إضافة إلى إلقاء محاضرات بالخصوص، ستمتد الحملة للمناطق المجاورة للمدينة.

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