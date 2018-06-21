رابطة علماء ليبيا توجّه رسالة شديدة اللهجة إلى خمسة جهات ليبية

ليبيا – وجهت رابطة علماء ليبيا رسالة شديدة اللهجة الى رؤساء وأعضاء مجالس النواب والدولة والرئاسي وحكومته والحكومة المؤقتة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومستشاريه طالبتهم فيها بالرحيل وتسليم السلطة عبر اجراء انتخابات عامة فى موعدها .

وفى بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، قالت الرابطة ، الخميس ، ان الدماء تسيل والأرواح تُزهق ومقدرات البلاد تُحرَق من قِبل من وصفتهم بالخونة، بينما العباد في أشد الضيق، والبلد تضيع وتتهاوى من بين أيدي اهلها كما ان الله حرّم الاعتداء على الحرمات فيما يتمتع المسؤولون بكامل المميزات المادية والمعنوية .

وأضافت الرابطة مخاطبة نفس الجهات : ” تتقاضون أموالًا طائلة من خزينة الشعب المطحون وتطلبون الزيادة بعد أن عاهدتم الله وأقسمتم أنكم ستحافظون على الوطن، وتقدِّمون ما تستطيعون من أجل رفعته وتقدمِه فخُنتم الأمانة وضيَّعتم البلاد وقصَّرتم في الحفاظِ على الحرث والنسل وإننا نشكوكم إلى الجبار المنتقم مهلك المفسدين، ونصير المظلومين الذين وثقوا فيكم فحمَّلوكم الامانة ” .

وختمت رابطة علماء ليبيا رسالتها مؤكدة بأنها تنتظر وتبارك يوم الانتخابات الموعود وقالت : ” ذلك هو اليوم الذي تُسلمون فيه مقاليد البلاد إلى غيركم من أبناء الوطن، سائلين الله ألا يكونوا مثلَكم ” ، وفقاً لنص ذات الرسالة .

المرصد – متابعات

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