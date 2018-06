«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين غلق الطريق بين ليبيا وتونس

المتوسط:

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ما يتعرض له مئات المسافرين الليبيين داخل الأراضي التونسية، بعد غلق الطريق بين البلدين على يد جماعات خارجة عن القانون من مهربي الوقود.

وأكدت اللجنة، في بيان تداولته وسائل الإعلام، أنه بحسب مصادر مطلعة وشهود عيان، فأن مهربي الوقود أوقفوا كافة المسافرين الليبيين منذ ظهر يوم أمس بما في فيهم الحالات الصحية “المرضى وسيارات الإسعاف” وعرضوا أمن وسلامة المسافرين للخطر.

واستنكرت اللجنة في بيانها، صمت السلطات التونسية تجاه تلك الأعمال المشينة بحسن الجوار، وعدم مراعاتها للاتفاقية الثنائية التي تنص على احترام حرية تنقل مواطني البلدين.

وناشدت الوطنية لحقوق الإنسان، السلطات التونسية العمل على حلحلة هذه الأزمة وضمان سلامة وحقوق المسافرين وبسط سيطرتها على إقليمها الجنوبي بما في ذلك الطريق الدولي الرابط بين ليبيا والعاصمة تونس.

وحملت اللجنة، السلطات التونسية المسئولية القانونية الكاملة تجاه أمن وسلامة وممتلكات المواطنين الليبيين المسافرين والمقيم علي الأرضي التونسية، مطالبة بضبط الحدود وتفعيل الحضائر الجمركية وتعزيز سيادة القانون بالمنافذ الواقعة بين البلدين، والحد من عمليات وتحركات شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.

