“المسماري”: طرابلس الوجهة القادمة لــ “القاعدة” و”الإخوان”

المتوسط – سامر أبو وردة

قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني، العميد أحمد المسماري، إن التنظيمات الإرهابية لن تتوقف عن تكرار محاولاتها، بعد قيام قوات الجيش الوطني بطردها من منطقة الهلال النفطي.

وأضاف “المسماري”، في لقاء تليفزيوني رصدته “المتوسط”، أن العاصمة الليبية طرابلس قد تكون الوجهة القادمة لــ “الإخوان المسلمين” و “القاعدة”، مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى لعرقلة إجراء الانتخابات، التي تقرر أن تجرى نهاية العام الحالي، وفقا لمخرجات مؤتمر باريس، ليقينهم بانتهاء وجودهم، بعد خسارتهم الانتخابات، مثلما فعلوا في الانتخابات البرلمانية عام ٢٠١٤.

وتابع، “الإخوان” حاولوا استخدام قوت الشعب الليبي كورقة ضغط لفرض إرادتهم، مضيفاً أن حجم التجهيزات والمعدات والآليات التي استخدمتها الميليشيات في الهجوم على منطقة الهلال النفطي، تؤكد تلقيهم دعماً وتمويلا من قطر و تركيا.

وأشار المسماري إلى أن الجيش الوطني في حربه ضد تنظيم القاعدة وعناصر المعارضة التشادية المتحالفة مع “الجضران”، لا يدافع فقط عن قوت الليبيين، وإنما يدافع عن مصالح وأموال ما يزيد عن ٤٠٠ شركة أجنبية.

