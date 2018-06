«المؤقتة» تشيد بجهود الجيش في تحرير الموانئ النفطيَّة

المتوسط:

ثمنت الحكومة المؤقتة، انتصارات الجيش الوطني ودحره لقوى الإرهاب، وعصابات البغي، وزُمَرِ التخريب والإفساد، الذين عاثوا في الأرض فسادًا، فأهلكوا الزرع والضرع، مستبحينَ الحرمات، مستقوين بالأجنبيِّ وبأعداءِ الوطنِ على اختلافِ مسمَّياتهم، عابثينَ بثروة البلادِ، وبأرزاق الليبيّيِن، فأحرقوا النفط، ومصدر دخلهم الوحيدِ، ودمَّروا مؤسَّساته ومصانعه.

وقدمت المؤقتة، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، إلى أبناء الشعب الليبي العظيمِ أطيب التهاني والتبريكاتِ بهذه الانتصارات العظيمة التي تزامنت مع تحرير درنة من قبضة الإرهابِ، وإعادتها إلى حضن الوطنِ جميلةً زاهرةً .

