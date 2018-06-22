مرتزقة أفارقة بصفوف “جضران” في قبضة الجيش الليبي

تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية اليوم من إلقاء القبض على عدد من المرتزقة الأفارقة الذين كانوا يقاتلون في صفوف ميليشيات إبراهيم الجضران الإرهابية، خلال العملية التي أطلقها الجيش الليبي “الاجتياح المقدس” لتحرير الهلال النفطي من الجماعات الإرهابية .

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري، تمكن القوات المسلحة الليبية من استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي بالكامل.

وأعلن المسماري وحسب وكالة الانباء الليبية الرسمية أن الفرق الهندسية العسكرية تعمل على تمشيط مينائي السدرة ورأس لانوف لتقييم وضعها الفني، مؤكدا أن القوات المسلحة سيطرت على مينائى رأس لانوف والسدرة، بالهلال النفطي.

وكانت القوات المسلحة قد تمكنت من تحرير الأسرى المحتجزين لدى ميليشيات إبراهيم الجضران، في مينائي رأس لانوف والسدرة، بعد إحكام السيطرة عليهم، كما يقوم حاليا بمطاردة فلول الجضران غرب بن جواد.

وكانت ميليشيات الجضران شنت هجوما في منطقة الهلال النفطي، الخميس الماضي، حيث سيطرت على ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين.

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