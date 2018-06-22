صحة المؤقتة تطلق حملة للوقاية من مخلفات الحرب في درنة

تعتزم وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة إطلاق ، حملة للوقاية من مخلفات الحرب بمدينة درنة تحت شعار تأمين عودة أمنة للنازحين

كما إن هذه الحملة تستهدف كل شرائح المجتمع، خاصة النازحين بالمدن والبلديات المجاورة وبمراكز الإيواء وطلبة المدارس، قبل رجوعهم لمنازلهم وتوعيتهم بحجم الخطر من مخلفات الحرب التي خلفتها الجماعات الإرهابية في المدينة

وسوف تشارك في تنفيذ وإنطلاق هذه الحملة بعد التنسيق كلاً من صنف الهندسة العسكرية والهلال الأحمر الليبي فرع درنة ومفوضية الكشافة والمرشدات درنة ومجموعة من منظمات المجتمع المدني

وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الصحة عزالدين الطرابلسي لـ بوابة افريقيا بأن هذا الحملة تهدف لتوعية المواطن من أضرار مخلفات الحرب ، وذلك عن طريق الملصقات، إضافة إلى إلقاء محاضرات بالخصوص

وأضاف الطرابلسي وأن الحملة سوف تمتد للمناطق المجاورة للمدينة ، وذلك بتنظيم من إدارة الاعلام والتوعية والتثقيف الصحي بوزارة الصحة

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