المتوسط- محمود محي

أعلن المكتب الإعلامي للغرفة الأمنية المشتركة بسبها، عن بدء القوات التابعة للغرفة في تأمين المدارس والكليات بعد دعوتها بشكل رسمي من الجامعة الأسمرية لتأمين سير الامتحانات الأسبوع المقبل.

وحذرت الغرفة في بيان لها مساء أمس الخميس، المترددين على الكليات من غير المقيدين فيها، أو من تسول له نفسه التردد على محيط الكليات وهو ليس من الطلاب، على قول البيان.

The post الغرفة الأمنية بسبها تحذر المترددين على «كليات الأسمرية» من غير الطلاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية