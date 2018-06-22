سلاح الجو يقصف فلول العصابات الهاربة عند حقل المبروك

قصفت مقاتلات سلاح الجو الليبي ،مساء الخميس ،عدد من مواقع الميليشيات المسلحة عند حقل المبروك ،و ذلك بعد مرور ساعات قليلة على بدء عملية عسكرية تحمل اسم «الاجتياح المقدس» لتحرير منطقة الهلال النفطي من قبضة الجماعات الإرهابية.

و أكد العميد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش، أن قواته سيطرت على ميناء السدرة، وشرعت في مطاردة العدو باتجاه الغرب. وأضاف المسماري أن قوات الجيش سيطرت أيضاً على منطقة راس لانوف بالكامل.

أضاف “المسماري”، أنه يتم ملاحقة الميليشيات في الغرب بعد هزيمتهم على أيدي الجيش الليبي، منوها بأنه تمت السيطرة على مطار رأس لانوف وتدينا للميليشيات هناك ،أشار إلى أن من قام بالهجوم على الهلال النفطي يرفض الاتفاقات الدولية.

وكان المشير حفتر قد أصدر فجر أمس عبر أجهزة اللاسلكي، أثناء وجوده في غرفة العمليات الرئيسية، أوامره لوحدات الجيش بتنفيذ عملية «الاجتياح المقدس» لمنطقة الهلال النفطي. ومن جهته، أعلن عبد الله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة الموالية للجيش، أنه قطع جولته الخارجية وعاد إلى البلاد ليقف على مجريات الأحداث في درنة والهلال النفطي.

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