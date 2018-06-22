توزيع كميات من الحليب على مستشفيات الجفرة

وزعت منظمه قارة عافية كميات من الحليب على مستشفيات بمدن بلديه الجفرة وهون وسوكنة وودان وزلة والفقهاء

وقالت يثرب الورفلي رئيسة المنضمة لمراسل بوابة افريقيا بالجفرة بان ستمائة صندوق من الحليب المعقم اي ما يوازي ستة الف لتر من الحليب .

منها مئتان صندوق لمستشفى العافية ، ومائة لمستشفى ودان ، ومستشفى زلة القروي ومستشفى الفقهاء القروي ومستشفى سوكنة القروي .

واوضحت بان حملة المساعدات الانسانية مازالت متواصلة لتشمل كل مناطق الجنوب مثل اوباري والشاطئ ومدينة غات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية