احباط تهريب كمية كبيرة من حبوب الهلوسة بميناء بنغازي

قال المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن رجال مركز جمرك ميناء بنغازي البحري قام بضبط عدد 7500000 سبعة مليون وخمسمائة ألف حبة من حبوب الهلوسة (ترمادول) مهربه داخل حاويتان تحوي مبردات منزلية وذلك بعد التفتيش الدوري على كافة البضائع الواردة للميناء

وأضاف الشهيبي بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتم إعدام كامل الكمية المضبوطة بحضور كافة الأجهزة الأمنية والضبطية والجهات ذات العلاقة بالميناء

مؤكداً على ان الميناء ورجاله هم صمام الأمان الأول لكل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الوطن والمواطن

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