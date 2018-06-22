الحكومة المؤقتة تبارك انتصارات الجيش بمنطقة الهلال النفطي

باركت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان رسمي لها تلقت “بوابة أفريقيا الإخبارية” نسخةً منه انتصارات القوات المسلحة الليبية في منطقة الهلال النفطي وتحريرها من المجموعات المتحالفة الإرهابية التي مارست هجوماً مسلحاً عليها عشية أول أيام عيد الفطر .

وأضافت الحكومة في بيانها أنها تبارك تحرير القوات المسلحة لمنطقة الهلال النفطي وسيطرتها على كافة الموانئ النفطية ودحرها للإرهابيين فيها تزامناً مع تحرير مدينة درنة هي الأخرى .

وختمت الحكومة بيانها بالترحم على الشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل .

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