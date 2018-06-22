هيئة اتصالات المؤقتة تشكل لجنة لاستلام مقر الكابل البحري بدرنة

اصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة مراد الشكري قرارا بتشكيل لجنة لاستلام مقر كابل السلفيوم البحري درنة اليونان

وتكونت اللجنة وفق نص القرار من المهندس احمد الورفلي رئيسا وعضوية محمد المقرحي ويونس صالح ، ومندوب عن الشركة الدولية ومندوب عن شركة البنية الجبل الاخضر

وكابل السلفيوم هو اول كابل اتصال بحري ليبي يبلغ طوله 425 كم، ويصل بين مدينة درنة الليبية عابراً البحر المتوسط، مروراً بكريت، وصولاً إلى محطة الكابلات الدولية في خانيا في اليونان. إجمالي قدرة الكابل 1.2 تِـرا بايت. سيوفر مبدئياً 10 گيگا بايت لكل طول موجي، ويمكن أن تزيد إلى 40 گيگا بايت و100 گيگا بايت مع زيادة الطلب.

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