البحث الجنائي شحات يقبض على عناصر إرهابية

قام قسم البحث الجنائي شحات يضبط ثلاث عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي وذلك بعد خروجهم من مدينة درنة ،وقال رئيس مكتب الاعلام الامني والناطق بأسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بواكريم لـبوابة افريقيا أنهم عترفوا بقيامهم بجرائم قتل كثيرة في مدينة درنة وأن أدوارهم كانت متنوعة مابين خطف واغتيال ونشر الفكر الإرهابي بين المواطنيين ومحاربة قوات الجيش في محور الحيلة والفتائح

وأضاف بواكريم بـأن المتهم الأول مقيم بمنطقة الابرق بعد هروبه من درنة وقد كانت دوره الإغتيال والخطف ومحاربة الجيش ،والثاني تم ضبطه بعد دخوله مدينة شحات وكان دوره التحري عن رجال الأمن وجمع المعلومات والثالث تم ضبطه بعد إقامته في مدينة شحات ودوره واعض للتعبئة بالفكر الإرهابي

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