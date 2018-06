المتوسط- محمود محي

لم تمر قمة طرابلس لكرة القدم بهدوء، ففي الوقت الذي ترقبت فيه جماهير الساحرة المستديرة ديربي طرابلس الثالث خلال موسم واحد، حمل لقاء أهلي طرابلس والاتحاد مفاجآت ومعارك أنتهت باختطاف حكم المباراة حسبما أعلنت صفحة نادي أهلي طرابلس على فيسبوك.

كشفت أحداث المباراة عن سيطرة الميليشات على المعلب، الأمر الذي أثر على القرارات التحكيمية. بينما أوضحت صفحة النادي الأهلي اختطاف الحكم عصام الحهاني قبل قليل من أمام فندق باب بحر.

سبق أن التقى الفريقان في رباعي التتويج مرتين الأولى انتهت بالتعادل على ملعب مصراتة بينما حسم الأهلي لقاء العودة لصالحه على ملعب طرابلس.

لم تكن المباراة تقبل القسمة على اثنين، فالفائز يعني التأهل لنهائي كأس ليبيا ومواجهة الهلال، وبعيدًا عن أهميتها كشفت المباراة عن سيطرة الميليشيات على العاصمة، فيما جرت المباراة بحضور جماهير أغلبهم من كتيبة ثوار طرابلس الذي ينتمي آمرها لمشجعي نادي الاتحاد، في مخالفة صريحة لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باللعب دون جمهور داخل الأراضي الليبية.

وشهدت المباراة معارك وحالات اعتداء، وذلك بعد تنفيذ لاعب الأهلي أنيس السلتو لركلة الترجيح الثانية التي أظهرت الإعادة بوضوح تجاوزها لخط المرمى بكامل محيطها، وأظهرت الإعادة أن قرار الحكم عصام الجهاني كان صائبًا، تدخل المساعد الأول عطية محمد وأخبر الحكم بشكوكه دون أن يتخذ قرارًا، فاحتج لاعبو الأهلي ثم دخل الحكم لغرف تبديل الملابس.

ومن جهته، أخبر الحكم الجميع بصحة قراره وتجاوز الكرة لخط المرمى، فاعترض لاعبو اتحاد طرابلس وقالوا له بالحرف «لن نكمل المباراة»، ليشهد اللقاء حالات من السب والشتم والإهانات حتى من اللاعبين والجمهور وبعض عناصر الأمن ليغادر بعدها طاقم التحكيم أرض الملعب، بعد تعرض للاعتداء من اللاعب محمد الطبال.

ومن جهة، أوضحت مصادر أن الاتحاد الليبي لكرة القدم بدأ في ساعة متأخرة من مساء أمس اجتماعًا لحسم نتيجة المباراة.

لمشاهدة الاعتداءات اضغط هنا

The post «حكم الديربي يدفع ثمن الفوضى» نصف نهائي الكأس يكشف سيطرة الميليشيات على ملعب طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية