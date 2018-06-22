بلدي بنغازي يبارك انتصارات الجيش بالموانئ النفطية

عبدالله الزائدي بنغازي بوابة افريقيا الاخبارية ( خاص ) اصدرت بلدية بنغازي منذ قليل بيانا تلقت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه باركت فيه انتصار الجيش في معركة الموانئ النفطية اليوم

وجاء في نص البيان ان بلدية بنغازي تهنيء الشعب الليبي العظيم بالانتصار المؤزر من عند الله جل في علاه للقوات المسلحة العربية الليبية على قوى الشر والعدوان التي حاولت غزو الهلال النفطي البقعة من أرضنا الطاهرة التي تحوي قوت الليبيين

واشاد البيان بانتصار القوات المسلحة قائلا لقد أبهرت عملية الاجتياح المقدس التى قادها القائد العام للجيش العربى الليبى المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر لتحرير منطقة الهلال النفطى وموانئه النفطية دول العالم من حيث دقتها وسرعتها وتحقيق عنصر المفاجأة للميليشيات المسلحة هناك، إذ تمكنت قوات جيشنا المظفر من تطهير الموانيء والمنشآت والحقول النفطية والمناطق السكنية في تلك المنطقة الشاسعة. واكد البيان على الاهمية الاقتصادية للنصر قائلا أن القوات المسلحة الليبية وهي تقدم هذا النصر الجبار إنما يهدف فى صميمه إلى رفع المعاناة عن الشعب الليبى، وتمكينه من الاستفادة من ثرواته

و جاء في البيان أن بلدية بنغازي تترحم على كل شهداء هذه العملية وكافة شهداء قواتنا المسلحة وندعو الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، ونتمنى أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وختم البيان بالقول نؤكد للعصابات والمتحالفين معها من بقايا سرايا إرهاب بنغازي والقاعدة والمرتزقة الأفارقة بأنه لطالما كان برقنا خاطفا ليقتلع جذور التطرف والإرهاب بداية من بنينا مرورا بدرنة وانتهاء بالهلال النفطي (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)

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