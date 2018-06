المتوسط- محمود محي

ضبت جمارك ميناء بنغازي، مساء أول أمس الأربعاء، 7 ملايين قرص من مخدر الترامادول داخل حاويتين بعد الاشتباه فيهما وفتحهما من قبل النيابة العامة ومدير مصحلة الجمارك ومدير مديرية الجمارك.

وأوضحت مصادر داخل ميناء بنغازي أنه جرى أمس الخميس اتلاف المواد المحرزة في ميناء جليانة من قبل أعضاء الجمارك بنغازي.

The post ضبط 7 ملايين قرص ترامادول في حاويتين بميناء بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية