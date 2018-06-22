غرفة التجارة ببنغازي تبارك تحرير الموانئ النفطية

اصدرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي اليوم بيانا باركت فيه انتصار القوات المسلحة العربية الليبية في عملية الاجتياح المقدس لتحرير منطقة الهلال النفطي واسترجاع مقدرات الشعب الليبي من العصابات الاجرامية والارهابية

وجاء في البيان ان الغرفة تترحم على الشهداء الابرار وتدعو للجرحى الابطال بالشفاء العاجل وتثمن عاليا جهود المؤسسة العسكرية وتضحيات ابناء الوطن المخلصين للدفاع عن المقدرات الاقتصادية والصناعية وثروات جميع الليبيين .

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