سواحل ليبيا مستمرة في ابتلاع المهاجرين.. غرق 220 مهاجرًا وإنقاذ 301

لا تزال سواحل البحر المتوسط تتشرب بدماء اللاجئين والمهاجرين الحالمين بالعبور إلى القارة العجوز، فأمس الخميس تم إنقاذ 301 مهاجر، فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين غرق 220 شخصا قبالة سواحل ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية.

إنقاذ 301 مهاجر من بينهم 46 طفلًا

بداية، قال أيوب قاسم المتحدث باسم خفر السواحل “أنقذ خفر السواحل صباح أمس الخميس 301 مهاجر من بينهم ثلاث نساء و46 طفلا من 12 دولة أفريقية مختلفة”، بحسبما جاء على وكالة “رويترز”.

وتعتبر ليبيا محطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر إلى بلدان أوروبية عبر البحر المتوسط رغم تراجع الرحلات بصورة كبيرة منذ يوليو الماضي بسبب تزايد نشاط خفر السواحل المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف “المهاجرون غير الشرعيين كانوا على متن قاربين كبيرين… من المطاط، مشيرا إلى توقف محركي القاربين عن العمل في منتصف البحر”.

وقال إن خفر السواحل انتشل، أول من أمس الأربعاء، جثة واحدة وأنقذ مجموعة من 82 مهاجرا قبالة ضاحية تاجوراء في شرق طرابس.

ويحاول معظم المهاجرين الإبحار عبر المتوسط على أمل أن تنتشلهم سفن تديرها منظمات إغاثة وتنقلهم إلى إيطاليا رغم غرق الكثيرين خلال هذه المغامرة.

ولم تسمح الحكومة الإيطالية الجديدة، التي تضم أعضاء من حزب الرابطة المناوئ للمهاجرين، بدخول إحدى تلك السفن.

وقال ماتيو سالفيني وزير الداخلية إن على سفينة إغاثة ترفع علم هولندا، وانتشلت ما يزيد على 200 مهاجر قبالة ساحل ليبيا أمس الخميس التوجه بهم إلى هولندا.

وسوف تسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأحد لإقناع باقي الزعماء الأوروبيين بالموافقة على سياسة مشتركة بشأن المهاجرين رغم أن فرصتها ضعيفة في نيل دعم كل أعضاء الاتحاد الأوروبي.

غرق 220 شخصًا على السواحل الليبية

وعلى صعيد متصل، أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بغرق 220 شخصا قبالة سواحل ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية، وهم يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وقالت المفوضية – في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية، أمس الخميس، إن خمسة فقط نجوا من قارب غارق كان يقل 100 شخص يوم الثلاثاء الماضي، بينما غرق في نفس اليوم قارب مطاطي يحمل 130 شخصا؛ مما أدى إلى غرق 70 شخصا.

وأضافت أن لاجئين ومهاجرين تم إنقاذهم أفادوا بغرق ما يقرب من 50 شخصا كانوا معهم على قارب.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها من الأعداد المتزايدة للاجئين والمهاجرين الذين يفقدون أرواحهم في البحر، داعية إلى تحرك دولي عاجل لتعزيز جهود الإنقاذ في البحر من قبل الأطراف المعنية والقادرة بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية في البحر المتوسط”.

