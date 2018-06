بلدية بنغازي: استعادة الجيش للموانئ ترفع المعاناة عن الشعب

المتوسط- محمود محي

أصدرت بلدية بنغازي مساء أمس الخميس بيانا باركت فيه انتصار الجيش في معركة الموانئ النفطية.

وجاء في نص البيان أن بلدية بنغازي تهنيء الشعب الليبي العظيم بالانتصار المؤزر من عند الله جل في علاه للقوات المسلحة العربية الليبية على قوى الشر والعدوان التي حاولت غزو الهلال النفطي البقعة من أرضنا الطاهرة التي تحوي قوت الليبيين.

وتابع البيان بانتصار القوات المسلحة: لقد أبهرت عملية الاجتياح المقدس التى قادها القائد العام للجيش العربى الليبى المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر لتحرير منطقة الهلال النفطى وموانئه النفطية دول العالم من حيث دقتها وسرعتها وتحقيق عنصر المفاجأة للميليشيات المسلحة هناك، إذ تمكنت قوات جيشنا المظفر من تطهير الموانيء والمنشآت والحقول النفطية والمناطق السكنية في تلك المنطقة الشاسعة.

وأكد البيان على الأهمية الاقتصادية للنصر وأن القوات المسلحة الليبية وهي تقدم هذا النصر الجبار، إنما يهدف فى صميمه إلى رفع المعاناة عن الشعب الليبى، وتمكينه من الاستفادة من ثرواته.

