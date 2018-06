ضبط 3 دواعش في «شحات» بعد ارتكابهم جرائم قتل بدرنة

المتوسط- محمود محي

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي ببلدية شحات ثلاثة عناصر إرهابية ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي وذلك بعد خروجهم من مدينة درنة.

وحسب بيان صادر من رئيس مكتب الإعلام الأمني والناطق باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بواكريم، فإن العناصر الثلاثة اعترفت بارتكابهم جرائم قتل كثيرة في مدينة درنة وتنوعت أدوارهم ما بين خطف واغتيال ونشر الفكر الإرهابي بين المواطنيين ومحاربة قوات الجيش في محور الحيلة والفتائح.

وأوضح البيان أن المتهم الأول مقيم بمنطقة الأبرق بعد هروبه من درنة وقد كانت دوره الاغتيال والخطف ومحاربة الجيش، والثاني تم ضبطه بعد دخوله مدينة شحات وكان دوره التحري عن رجال الأمن وجمع المعلومات والثالث تم ضبطه بعد إقامته في مدينة شحات ودوره واعظ للتعبئة بالفكر الإرهابي.

