توزيع 6 آلاف لتر حليب على مستشفيات الجفرة

وزعت منظمه قارة عافية كميات من الحليب على مستشفيات بمدن بلدية الجفرة وهي: هون وسوكنة وودان وزلة والفقهاء.

وقالت يثرب الورفلي رئيسة المنظمة بالجفرة إن المنظمة وزعت 600 صندوق من الحليب المعقم أي ما يوازي ستة آلاف لتر من الحليب، منها 200 صندوق لمستشفى العافية، و100 لمستشفى ودان، ومستشفى زلة القروي ومستشفى الفقهاء القروي ومستشفى سوكنة القروي.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن حملة المساعدات الإنسانية مازالت متواصلة لتشمل كل مناطق الجنوب مثل أوباري والشاطئ ومدينة غات.

