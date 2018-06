«تعددت الأسباب».. المهاجرون لأوروبا بين الغرق بالبحر أو الموت احتجازًا

رصد وترجمة المتوسط-

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، تقريرًا بقلم نيكو كوميندا وبابلو جوتيريز، عن عدد وفيات المهاجرين غير الشرعيين لأوروبا. وامتثالًا للأمانة الصحفية وإيمانًا من صحيفة المتوسط بحق القارئ في الإطلاع على المعرفة ننقل التقرير كاملًا كما جاء في الصحيفة.

إلى نصّ التقرير..

انقلب القارب في بحر هائج في مارس بالقرب من المياه الإقليمية الإيطالية. عملية البحث والإنقاذ تصطاد جثث من البحر وأناس على قيد الحياة. بقي العديد من ركاب السفينة مجهولي المصير. لا أحد يعرف كم عددهم تحديداً.

إنها قصة مألوفة تبدو كأنها واحدة من المآسي التي حدثت في الحافة الجنوبية لأوروبا على مدار العامين الماضيين, ولكن في الواقع، وقعت الأحداث التي تم وصفها في عام 1997, وقد تغيرت بعض تفاصيل هذه الكوارث المحزنة على مر السنين – حيث كان الضحايا من الألبان آنذاك, وكان البحر الأدرياتيكي، وليس البحر الأبيض المتوسط، هو مصيدة الموت.

لكن أوجه التشابه ترمي إلى حقيقة مزعجة للغاية, وهي أن الناس كانوا ولازالوا يموتون أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا لأكثر من 20 عامًا.

هذه القصص، وآلاف غيرها، قد تم جمعها على مر السنين من قبل المنظمة الهولندية غير الحكومية المتحدة للعمل المشترك بين الثقافات، في وثيقة , تنشرها صحيفة الجارديان، في اليوم العالمي للاجئين.

وفي مواجهة الافتقار إلى البيانات الرسمية، جمعت مجموعة النشطاء مقالات صحفية وسجلات للمنظمات غير الحكومية وتقارير لخفر السواحل, في محاولة لجمع تفاصيل عن حالات وفاة المهاجرين الذين سافروا إلى أوروبا منذ أوائل التسعينيات. وتكشف القائمة النقاب عن أن الوفيات لا تحدث في البحر فحسب، بل في وحدات الاحتجاز ووحدات اللجوء ومراكز المدن. حوالي 400 أنهوا حياتهم أنفسهم, في حين أن أكثر من 600 ماتوا بعنف على أيدي الآخرين.

وتمثل كل نقطة واحدة من الرسم البياني حالة وفاة من إجمالي 34361 حالة وفاة مسجلة, ولا تحدث جميع الوفيات في البحر، ولكن أيضا في وحدات الإحتجاز، ووحدات اللجوء، ومراكز المدن.

وسجل المتطوعون أكثر من 27 ألف حالة وفاة بسبب الغرق منذ عام 1993، وغالباً ما بلغ عددهم المئات في الوقت الذي انقلبت فيه السفن الكبيرة.

وتحتوي بعض الحالات على اسم وقصة، ولكن الأغلبية هي عبارة نقاط بيانات مجهولة الهوية – ولم يتم توثيق أكثر من 1000 اسم.

أما بالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى أوروبا، فإن الخطر لم ينته بعد, حيث تسجل القائمة أكثر من 500 حالة وفاة اثناء عملية اللجوء وفي مراكز الاحتجاز والسجون والمخيمات.

ولأن البيانات ليست شاملة، نظرًا لعدم وجود سجلات لكل حادث، فمن المؤكد أن عدد الوفيات الحقيقي سيكون أعلى من ذلك بكثير.

ففي هذا الصدد, يقول توماس سبايكربير، أستاذ قانون الهجرة في جامعة فري في أمستردام: “ليس لدينا طريقة لمعرفة العدد الفعلي للوفيات، ولكن هذا يثبت أن هناك زيادة تدريجية ومطردة للغاية, حيث تتمثل الأهمية الكبرى للقائمة في إشاراتها, وهذا يدل على أن هذا كان مستمرًا منذ 25 عامًا، وكان يجب على الناس الذين يزعمون أنهم أصيبوا بالصدمة الآن, أن يكونوا قد صُدموا منذ فترة طويلة “.

الغالبية العظمى من المهاجرين الذين لقوا حتفهم في محاولة للوصول إلى أوروبا غرقوا في البحر, إذ أن المتطوعين سجلوا أكثر من 27 ألف حالة وفاة بسبب الغرق منذ عام 1993، وغالباً ما بلغ عددهم المئات في الوقت الذي انقلبت فيه السفن الكبيرة, وتشكل هذه الأرقام ما يقرب من 80 ٪ من جميع الحالات المسجلة.

وتشير القائمة إلى الزيادة الملحوظة في حالات الغرق التي حدثت بعد عام 2014، عندما تسارعت وتيرة الصراع في سوريا، مما أضاف إلى أعداد المهاجرين من جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ففي عام 2013، تشير التقارير إلى أكثر من 900 حالة وفاة بسبب الغرق, وبحلول عام 2017، ارتفع هذا الرقم إلى حوالي 3500.

وسرعان ما تبدلت موجة التعاطف الشعبي مع محنة اللاجئين في أوروبا برد الفعل العنيف ضد العدد المتزايد من الوافدين في عامي 2015 و 2016، عندما طلب نحو ثلاثة ملايين شخص اللجوء في أوروبا.

ورد الاتحاد الأوروبي بمحاولة تصدير هذه المشكلة إلى إفريقيا، حيث تم إنشاء صندوق استئماني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا بتكلفة 2 مليار يورو بهدف تشجيع الدول الأفريقية على منع الناس من السفر إلى أوروبا, لكن تظهر الأرقام تأثير هذا التحول في السياسة, ففي عام 2014، كان هناك حوالي 1700 حالة وفاة مسجلة داخل وخارج الساحل الإفريقي منسوبة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا ؛ وبحلول عام 2017، تضاعف هذا العدد تقريبًا، بينما انخفضت نسبة الوفيات في أوروبا إلى النصف خلال نفس الفترة.

وفي هذا الصدد, تقول آن سينغلتون، وهي أكاديمية متخصصة في بيانات الهجرة في جامعة بريستول: “قد يقول البعض أن عدد الوفيات في أوروبا أقل، وأن سياسة الاتحاد الأوروبي تعمل بنجاح, لكن هناك الكثير من الحقائق غير معروفة, فمن غير المحتمل الإبلاغ عن الوفيات إذا ما حدثت في مناطق نائية من أفريقيا، ولا يتم تسجيل عدد الأشخاص الذين يموتون في الداخل، أو في معسكرات الإحتجاز الليبية.

وتضيف سينغلتون: “إذا نظرت إلى الخرائط، فإنها تبدو كما لو أن منطقة البحر المتوسط ​​هي أخطر منطقة في العالم بالنسبة لرحلات المهاجرين, ولكن لا يمكننا أبداً القول ما إذا كان هذا صحيحًا، لأننا ببساطة لا نعرف ما يحدث في أي مكان آخر”.

وبالنسبة لأولئك الذين يصلون إلى أوروبا، فإن الخطر لم ينته بعد, حيث تسجل القائمة أكثر من 500 حالة وفاة في عملية اللجوء ومراكز الاحتجاز والسجون والمخيمات, ومن بين هذه المجموعة، أكثر أسباب للوفاة شيوعًا هو الانتحار.

فبعض المهاجرين، مثل عمر دانسوكو، قتل نفسه بعد الفشل في الحصول على وضع آمن في أوروبا. فهذا الشاب البالغ من العمر 25 عاما من غينيا تقدم بطلب اللجوء في عام 2008، وفقا للتقارير البلجيكية, وعندما تم رفضه نهائياً في عام 2015، أضرم النار في نفسه داخل مكاتب وكالة اللجوء البلجيكية.

وفي هذا المضمار تعد المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي تحتجز المهاجرين غير الشرعيين إلى أجل غير مسمى، وهناك أكثر من 50 حالة وفاة سجلت في مراكز الإحتجاز البريطانية، أو السجون، أو المساكن الخاصة لطالبي اللجوء. أحد هؤلاء هو مانويل برافو، الذي شنق نفسه في مركز احتجاز يارل وود، في مقاطعة بيدفوردشاير شرق إنجلترا، في عام 2005، قبل يوم واحد من ترحيله هو وابنه إلى أنغولا, حيث كان مانويل يعرف أن موظفي الهجرة لا يستطيعون ترحيل ابنه أنطونيو البالغ من العمر 13 عامًا دون أحد الوالدين.

وتقول إحدى الملاحظات التي وجدت في غرفة برافو, والتي كتبها بنفسه: “أقتل نفسي لأنني لا أملك حياة أعيشها بعد الآن. أريد أن يبقى ابني أنطونيو في المملكة المتحدة لمواصلة دراسته. ” . لقد مات برافو في عيد ميلاده الخامس والثلاثين.

وعلى عكس مصادر البيانات الأخرى التي تتعقب وفيات المهاجرين، تسجل القائمة أيضًا أولئك الذين ماتوا بعد ترحيلهم من أوروبا. وآخر ثلاثة بيانات مضافة هم ثلاثة رجال أفغان، فرهاد، وعارف حسن زاده، وطفل لم يُكشف عن اسمه يبلغ من العمر 16 عاما، وجميعهم قتلوا على يد طالبان. فرهاد و عارف من بين 700 شخص في قاعدة البيانات الذين قُتلوا بعنف, في حين توفي أكثر من مائة بعد الاتصال مع الشرطة الأوروبية وحرس الحدود أو الجنود.

ويعترف مجمعو البيانات أن بياناتهم غير كاملة, حيث تكمن الجثث غير الموثقة في قاع البحر الأبيض المتوسط ؛ ولا أحد يعرف عدد المهاجرين الذين اختفوا في الصحراء، والتي قد تكون مميتة مثل البحر لأولئك الذين يعبرونها, في حين يكاد يكون من المستحيل تعقب العائدين، لا سيما إذا لم تكن هناك إرادة للقيام بذلك.

وتشير بعض التجارب إلى أن البيانات الضخمة قد تحسن من مراقبة الوفيات, ويقترح فريق من الباحثين في مشروع النبض العالمي للأمم المتحدة اللجوء إلى النماذج التنبؤية، باستخدام البيانات البحرية التاريخية للتنبؤ بالمكان الذي يمكن أن تحدث فيه الكوارث في المستقبل، مما قد يجعل فرق البحث والإنقاذ أكثر فعالية.

لكن هذا الحل يفترض وجود إرادة في المقام الأول لوقف السفن التي تغرق. وتبدو سينغلتون متشككة حيال التفاؤل بخصوص البيانات الضخمة، وتقول إننا نستطيع تحسين المعلومات بشكل أفضل من خلال استثمار الموارد بالطرق التقليدية.

وقالت سينغلتون :”هناك أمثلة جيدة جداً في إيطاليا واليونان على المشاريع التي تستخدم بيانات الطب الشرعي لتحديد الجثث، وجمع البيانات وتتبع عائلة المتوفى”

وأضافت سينغلتون: “لكن تحليل الطب الشرعي مكلف للغاية ويستغرق وقتا طويلا. ومن المفهوم أن الأولوية بين المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع المهاجرين, هي الأشخاص الأحياء، وقد يصبح تحديد هوية الجثث اعتبارًا ثانويًا “.

وتشدد سينغلتون على أن الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يجب أن يفعلوا المزيد لمراقبة الوفيات، بدلاً من ترك الجزء الأكبر من العمل للمنظمات غير الحكومية والناشطين.

وتابعت سينغلتون: “عندما تحدث وفيات، نحتاج إلى أفضل تغطية ممكنة من أجل مساءلة السلطات”.

لهذا يعد إعداد تقارير أفضل حول وفيات المهاجرين خطوة أولى مهمة – لكن سينغلتون واضحة حيال أن ذلك ليس حلاً, حيث قالت: “في النهاية، لا نرغب في الحصول على تجميع بيانات، بل نريد طرق هجرة آمنة, ففي عالم مثالي، في عالم إنساني، لن تكون هناك بيانات لجمعها على الإطلاق”.

منهجية إعداد القائمة:

يقوم المتطوعون والموظفون العاملون لدى المنظمة الهولندية غير الحكومية المتحدة للعمل المشترك بين الثقافات ,بتحديث البيانات سنويًا، حيث يقضون ستة أشهر في وقت واحد للتحقق من التقارير، وتصنيف الوفيات وإدخالها في قاعدة البيانات, حيث بدأوا في جمع البيانات في عام 1992، وتمتد عمليات إدخال البيانات إلى عام 1989، ولكن في السنة الأولى مع عدد كبير من السجلات والقائمة المنشورة تبدأ في عام 1993.

وعندما بدأ المشروع يتم جمع البيانات من عمليات إرسال البريد الإلكتروني وتنبيهات Google بعدد من اللغات.

ويقول جيرت أتيس، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة: “كنا نظن أنه إذا قرأ أحدهم قصة وفاة شخص ما في مقالة صحفية، فلن يبدو ذلك بمثابة الشئ الكبير, ولكن ربما إذا جمعناها جميعًا، يمكننا أن نجعل الناس يهتمون.

ويتابع أتيس”كانت البداية صعبة للغاية. في تلك المرحلة الأولى من المشروع، استمرينا في تجميع القصاصات إلى أن نحصل على ألف اسم. حاولنا الذهاب إلى وسائل الإعلام، ولكن كان هناك القليل من الاهتمام, وحتى عام 2010، شعرنا أننا نعمل على هذا بمفردنا “.

ويشير أتيس إلى أن الطريقة التي يتم بها جمع البيانات تعني أنها غير مكتملة بالضرورة, حيث تعتمد بشكل كبير على تقارير وسائل الإعلام، وسيتم توجيه الاهتمام الصحفي نحو نموذج معين من المآسي.

ويتعاون الفنان بانو سينيتوجلو مع المؤسسة منذ عام 2002، حيث يعمل مع التحديث الذي نشرته صحيفة الجارديان.

غير أنه يجب التعامل مع العدد الإجمالي للوفيات بحذر, فهناك آلاف الوفيات التي لا نعرف عنها، وفي عدد قليل من الحالات قد يكون هناك بعض العد المزدوج في القائمة، حيث يتم الإبلاغ عن حادث واحد من مصادر متعددة.

إنها نقطة بداية مفيدة للبدء في البحث عن الإتجاهات الرئيسية، ولكنها لا تقترب من أي حساب موثوق.

