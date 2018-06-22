بماذا توعد وزير الداخلية الإيطالي سفن المنظمات غير الحكومية؟

قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن سفن المنظمات غير الحكومية «لن تطأ التراب الإيطالي»، في إشارة إلى سفينة تحمل العلم الهولندي في «المتوسط»، منعت تدخل قوات خفر السواحل الإيطالية والليبية من إرجاع مهاجرين من العبور إلى أوروبا.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية الخميس، عن سالفيني «أن التدخل استحال بسبب هؤلاء المتطوعين الزائفين، وأن السلطات الهولندية هم على استعداد للتماشي مع مشيئتنا، وإطالة الطرق البحرية والتحول بعيدًا عن الموانئ الإيطالية».

وأضاف: «لقد أرسلنا مذكرة رسمية من وزارة الشؤون الخارجية إلى هولندا».

وتابع سالفيني: «أنا غاضب، أبتسم، أتحلى بالصبر، لكنني سئمت من السخرية بي، في عرض البحر المتوسط هناك منظمة (لايف لاين) غير الحكومية، التي تحمل الراية الهولندية، التي قامت عنوة بتحميل 224 من المهاجرين غير الشرعيين في المياه الليبية، بينما كان رجال خفر سواحلنا يقولون لهم: لا تتحركوا، اتركوا الأمر لليبيين، مبينًا أن الرسالة نفسها وردتهم من الليبيين».

ووصف وزير الداخلية منظمة (لايف لاين) غير الحكومية بأنها «تدخلت بالقوة لشحن كمية من اللحم البشري، معرضين حياة المهاجرين للخطر» واختتم بالقول: «لدي شك بأنهم يفعلون ذلك بدافع المصلحة وليس الطيبة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية