منظمة حقوقية: المجتمــع الدولي لا هــدف له إلا نشر الفوضى في ليبيا

أعربت المنظمـــة الليبية لحقـــوق الإنسان، عن مباركتها لانتصــارات القوات المسلحة العربية الليبيـة ودحرها للإرهاب في درنة وعودتها لحاضنــة الوطن، وتحرير منطقـة الهلال النفطي ممن وصفتها بـ” قطعـان الجضران والمرتزقـة وسريا إرهاب بنغازي”.

وأعربت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، عن ترحمها علي كل شهــداء القـــوات المسلحـــة، الذين سطرت دمائهم الزكية أعظـم ملاحم البطولة والمجد والتضحية من اجل الوطن، مطالبة في هذا المقـــام من كل الجهـات التنفيذيـة والتشريعيـة والقضائيـة القيـام بدورها الفاعل، ووضع آلية لحماية أرزاق وقوت الليبيين ومصدر دخلهم الوحيد (النفــط والغـــاز)، واتخـاذ كافــة الإجــــراءات الفعليـــة لمحاسبــة كل المتورطيـــن في الهجــوم علي الحقــول والمواني النفطية والداعمين لهم، وتقديمهم للقضـاء بتهمة التأمر مع جهات أجنبيةـــ لتقويض الأمـــن و تدمير أرزاق الليبيين، وإنهـــاء حالـــة الفوضى والإفــــلات من العقـــاب.

وأهابت المنظمة بكل المؤسسات المدنية والفعاليات وكل الأحزاب والتحركات الشعبية إنهاء حالة السلبية والاكتفــاء بموقف المتفرج، والوقف صفا واحد خلف القــوات المسلحة، منتقدة الدور السلبي بل والداعـم للإجـرام والإرهاب من قبل المجتمــع الدولي المتمثل في الدول الكبـــرى المعنية بالشــأن الليبي، والذي لا هــدف له إلا نشر الفوضى، وبث الفتنة ودعـــم الإطراف المتحاربة بالأفكــار والعتــاد والسلاح، تحت شعارات الاتفاق السياسي والدعم الدولي.

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