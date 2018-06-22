عدد استثنائي للغارات الأميركية على ليبيا 

نقل موقع “الحرب السرية” بمشاركة مع صحيفة “لا ريبوبلكا” الإيطالية أن الولايات المتحدة نفذت ما يقرب من 550 طلعة بطائرات بدون طيار في ليبيا منذ عام 2011.

وأشار الموقع إلى أن عدد الطلعات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على ليبيا فاق عدد الطلعات التي نفذتها خلال حروبها في الصومال واليمن وباكستان.

وبحسب التقرير، فإن أن قرابة الـ300 غارة في ليبيا نُفذت في فترة 4 أشهر من عام 2016، ووفقا لمسؤولين أميركيين فإن هذا العدد يعتبر الضعف بسبع مرات من عدد الهجمات المؤكدة الـ42 التي نفذتها الولايات المتحدة في الصومال واليمن وباكستان مجتمعة من العام نفسه.

ووفق البيانات الواردة ضمن التقرير، نُفذت 18 غارة جوية في ليبيا خلال فترة حكم دونالد ترامب، لكن البيانات الرسمية الصادرة عن القيادة الأميركية في إفريقيا “أفريكوم” لم تعترف الولايات المتحدة إلا بتنفيذ 11 ضربة فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية