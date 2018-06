المتوسط:

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع بلدية الكفرة، عن مشروع تزويدات جامعة الكفرة وذلك ضمن مشروع تعزيز القدرات المحلية على الصمود والتعافي والممول من الاتحاد الأوربي.

يُشار إلى أنَّ زيارة الموقع، يوم الأحد القادم الموافق 24/6/ 2018، على تمام الساعة الـ 11 صباحًا للشركات الراغبة بالتقديم.

