حفتر يعقد اجتماعا مع قادة الجيش وآمر غرفة عمليات الهلال النفطي

عقد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة أبو القاسم حفتر، اجتماعا مع عدد من قادة الجيش، إضافة إلى آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم، وعدد من قادة الجيش.

وبحسب مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة، فإن الاجتماع جاء عقب توجيه القائد العام بانطلاق عملية الاجتياح المقدس لتطهير منطقة خليج سرت من دنس الإرهاب.

وأوضح المكتب، أن المشير وضع خلال الاجتماع اللمسات الأخيرة لخطة النصر المؤزرعلى قوى الشر والعدوان التي تحالفت مع الشيطان، مشيرا إلى أنه تجرى عمليات تمشيط واسعة للهلال النفطي.

