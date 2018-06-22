تحقيق إيطالي حول تحرّك غامض بالمياه الليبية

بدأت قوات خفر السواحل الإيطالية تحقيقا موسعاً حول تبعية سفينة تابعة لمنظمة “لايف لاين” غير الحكومة، والتي تم رصد حركتها داخل المياه الإقليمية الليبية وقيامها بعمليات إنقاذ يُشتبه بأنها غير قانونية ومُخالفة لقواعد الإنقاذ الرسمية.

ومن جانبه، قال وزير النقل والبنية التحتيتة الإيطالي، دانيلو تونينيللي، أن سفينة “لايف لاين” التي من المفترض أنها تتبع لدولة هولندا، قامت بإنقاذ 250 مهاجر غير قانوني في ظروف غير مناسبة كونها تفتقر لشروط السلامة اللازمة لضمان حماية هؤلاء المُهاجرين والحفاظ على حياتهم.

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن السفينة تتجاهل خفر السواحل الليبي تماماً، حيث أنها تقوم بإنقاذ قواب المُهاجرين ومن ثم تُعيدهم إلى ليبيا دون أي تعاون مُشترك مع خفر السواحل هناك.

وأوضح تونينللي أن خفر السواحل الإيطالي لا يملك أي دليل مؤكد على تبعية السفينة لهولندا، وفق ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.إيطالية.

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