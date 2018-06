«الأمم المتحدة الإنمائي» يُقدم دورات في مجال استخدام الكمبيوتر

المتوسط/ عمر النجار:

أعلن برنامج «الأمم المتحدة الإنمائي» وشركة «تويوتا ليبيا» عن فتح أبواب الترشح للشباب الليبيين الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة لتقديم طلباتهم للمشاركة في تدريب مدته 3 أشهر في مجالات صيانة السيارات ومهارات استخدام الكمبيوتر واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى عدد من التخصصات الأخرى، وذلك وفقًا لما أعلنته بلدية حي الأندلس على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف برنامج «الأمم المتحدة الإنمائي»، أنه يمكنكم الإطلاع على شروط الترشح وعنواين التواصل مع الجهات ذات الصلة من خلال النماذج المرفقة.

