استمرار الشكاوى من سوء خدمات الأنترنت في بنغازي

تتواصل شكاوى مشتركي شركة ليبيا للاتصالات والتقنية – “إل تي تي” من استمرار سوء خدمات الإنترنت في بنغازي بعد انقطاعها الأسبوع الماضي، وذلك وسط غياب حلول جذرية من إدارة الشركة لمعالجة تردي خدماتها.

وقال مهندس الاتصالات المستقل خالد بشير في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية اليوم إن خدمة الإنترنت (ليبيا ماكس) لا تزال متذبذبة وضعيفة وشبه منقطعة في مناطق مختلفة من مدينة بنغازي، بينما أصبح استخدام خدمة (ليبيا ADSL) شبه مستحيل في ظل الضعف الشديد فيها.

وأضاف المهندس بشير إن الشركة أعلنت الأسبوع الماضي عن إصلاحها لخلل حدث في خطوط إمداد الخدمة، غير أن الخدمة زادت سوء أكثر مما كانت عليها قبل الخلل، مفيدا بأنه اضطر للاشتراك مع شركة إنترنت خاصة باهظة الثمن حتى يتمكن من استخدام الإنترنت، على الرغم من اشتراكه ودفعه رسوم الاشتراك في حينها لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية – “إل تي تي”، حسب تعبيره.

يشار إلى أن شركة ليبيا للاتصالات والتقنية – “إل تي تي” قد أعلنت الأيام الماضية عودة خدمات الإنترنت إلى المنطقة الشرقية – برقة والمنطقة الجنوبية عقب ما وصفته بإصلاح انقطاع حدث في كابل الألياف البصرية (الفايبر) الوحيد بمدينة الخمس والذي يزود الأقاليم المذكورة بالإنترنت، حسب قولها.

هذا وامتنعت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عن التعليق على هذه الانتقادات من مشتركيها على الرغم من تواصل بوابة إفريقيا الإخبارية معها لتبيان وجهة نظرها بالخصوص.

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