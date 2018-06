مسئول بـ«النهر الصناعي» يكشف حقيقة وقف ضخ المياه لمدينة سرت

المتوسط – أحمد جمال

قال مدير إدارة التشغيل والصيانة بجهاز استثمار مياه النهر الصناعي المنطقة الوسطى، المهندس فوزي أبوشعالة – في سياق تعليقه حول ما أثير بشأن وقف ضخ المياه لمدينة سرت من خزان القرضابية (سرت النهائي)- إن المياه التي يتم تزويد مدينة سرت بها تأتي من خزان تجميع اجدابيا عن طريق منظومة اجدابيا سرت.

وأضاف «أبوشعالة» في تصريح صحفي، أن هذا الخزان يغذي خزان القرضابية (سرت النهائي) ومنه يتم تغذية مشاريع الأودية الغربية وهي «مشروع جارف، والقبيبة، والغربيات، وأبوهادي، والغازي، والغويزي، والزيد»، بالإضافة لمشروعي السواوة والطويلة عن طريق محطة ضخ تسمى محطة ضخ الأودية الغربية.

وتابع؛ ومنها يستمر ضخ المياه إلى خزانات موازنة كل مشروع على حدة، كل خزان مقسم إلى عدة خلايا، خصصت منها خلية لتزويد شركة المياه بمياه الشرب للمواطنين القاطنين بتلك الأودية، والبقية يتم تزويدها للأعمال الزراعية.

وأشار إلى أنه كما هو معروف في حالة غلق صمام الخروج الخاص بخزان القرضابية (سرت النهائي) فإن كل المشاريع التي ذكرناها سوف تقطع عنها عملية ضخ المياه مما يتسبب في عجز في الإمداد المائي عن المشاريع الزراعية والمواطنين القاطنين بها مع العلم بأن شركة المياه تعتمد اعتماد كلي على المياه التي يتم ضخها من محطة الأودية الغربية.

وأوضح أنه نظرًا لإغلاق صمام الخروج بخزان القرضابية (سرت النهائي) تتوقف ضخ المياه للمدينة عن طريق المشاريع المذكورة إلى إشعار آخر.

