الزائدي: الكرة الأرضية ملك لجميع البشر

أكد أمين المكتب التنفيذ للحركة الشعبية الوطنية الليبية مصطفى الزائدي، على حق الأفراد في التنقل والعمل والإقامة أينما شاؤوا، قائلا “الكرة الأرضية ملك لجميع البشر ولا ينبغي أن تكون حكرا لقلة يعتقدون إنهم شعوبا راقية، ويرون في الآخرين مجرد حيوانات ناطقة”، بحسب تعبيره.

وقال الزائدي، “يتحدث الغرب عن المساواة والعدالة وعدم التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون ، لكنهم كانوا ولا زالوا أصحاب التمييز العنصري بامتياز، فالأشكال السياسية القائمة اليوم وتقسيم الكرة الأرضية بين بيض متفوقين وألوان أخرى في ذيل قائمة التطور هو نتاج للسياسة الاستعمارية، وما نشهده اليوم من إجراءات صارمة وغير إنسانية من الغرب ضد المهاجرين من الأفارقة وانعدام سبل الحياة الناتجة عن حقبة الاستعمار ونهب ثروات شعوب العالم الثالث وتكديسها لدي الدول الغربية، هو الوجه الحقيقي للسياسة الغربية العنصرية، ولعل أخطرها سياسة الجدران العازلة الترامبية، وعزل الأبناء عن الآباء، متناسين أن الحضارة الغربية إنما قامت بسبب اختلاط الأعراق الذين كانوا يتنقلون في أرض الله الواسعة، والأغرب أن تتخذ أكثر الإجراءات صرامة في دولا أنشئت أساسا من المهاجرين وقامت على جماجم سكانها الذين أُبيدوا واجثت حضارتهم وشوه تاريخهم”.

وأضاف “السؤال لماذا لم تطرح مشاكل هجرة في شرق أسيا حيث التكدس السكاني من الكرة الأرضية، ولا مشاكل هجرة في أسيا الوسطى وهضبة الأناضول والبلاد الروسية الواسعة، في تصوري أن السبب يرجع فقط للسياسة التمييزية العنصرية للغرب الاستعماري، وسياسات التنقل الحر في الأغلب بين الدول الغربية والباب المقفل للتنقل من العالم الأخر إلى الدول الغربية، أنا أدافع بقوة ومن منطلق إنساني بحت على حق الأفراد في التنقل والعمل والإقامة أينما شاءوا ، فالكرة الأرضية ملك لجميع البشر ولا ينبغي أن تكون حكرا لقلة يعتقدون إنهم شعوبا راقية، ويرون في الآخرين مجرد حيوانات ناطقة”.

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