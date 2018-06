«أمن شحات» تضبط تاجر مخدرات بحوزته 53 قرص ترامادول

المتوسط/ عمر النجار:

تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن شحات من إلقاء القبض على تاجر مخدرات، وبحوزته 53 قرص ترامادوال.

وكانت وحدة التحري والقبض التابعة لقسم البحث الجنائي قد بدأت في التحري والتأكيد على صحة معلومات واردة بوجود شخصين داخل المدينة وبحوزتهم حبوب من المخدرات.

وبعد فتح محضر بالواقعة والتأكد من صحة المعلومات الواردة في البلاغات والحصول على إذن القبض الرسمي من قبل النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزته كميات من المُخدّرات تقدر بـ 53 قرص ترامادوال.

