عبدالعزيز : كل الثوار وكل المؤيدين لثوار درنة فرحوا بالهجوم على المنشآت النفطية في خليج سرت

ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام محمود عبدالعزيز الورفلي بأن هجوم ابراهيم جضران على المنشآت النفطية في خليج سرت جاء بسبب طرده من المنطقة منذ عام والتهجم على بيته وحجرة نومه ، متهماً من وصفهم بـ”جيش حفتر” (القوات المسلحة الليبية) بإخراج صور زوجة الجضران ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على حد زعمه.

الورفلي أكد في مداخلة هاتفية عبر برنامج المشهد المغاربي الذي يذاع على قناة المغاربية الاربعاء وتابعته صحيفة المرصد على أن الجضران لن ينسى ثأره والهجوم على بيت اسرته ونسائهم ، مبيناً بأن الصراع في خليج سرت قبلي بامتياز بحسب خبرته في القبائل الليبية حسب قوله .

وكشف الورفلي في حديثه على فرحة كل “الثوار” وكل المؤيدين لـ”ثوار درنة” (مجلس شورى المجاهدين) بالهجوم على المنشآت النفطية في خليج سرت لأنه خفف الضغط على درنة ، مضيفاً بأن بعض الاطراف السياسية كذلك انسجمت مع هذا الهجوم حسب قوله .

وأكد الورفلي بأن مجلس شورى مجاهدي درنة قد حقق انتصارات مهمة جداً وأعاد تمركزه بشكل جيد ولملم صفوفه وأحدث خسائر كبيرة في صفوف من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) خلال الاربعة أيام الاخيرة بعد هجوم جضران على خليج سرت .

وتابع قائلاً :” انا هنا اريد ان اؤكد اخي الكريم حتى تعلم ما اقول ان الجضران طرد ليله عيد الفطر منذ عامين وبتالي هو اراد ان يكون هجومه في ذات الموعد انظر كيف قضية الثأر هنا مهمه جدا هذه النقطة ، فبتالي لا شك ان اللذين يختلفون او يعارضون او يقاتلون الاسير مجرم الحرب حفتر بكل تأكيد انهم فرحوا بهذا الهجوم وتلاقت مصالحهم مع مصالح الجضران هذه المرة والسياسة كما يقول اهلها وانا لا اوافق على هذا يقولون ليست هناك علاقات دائمة ولا صداقات دائمة ولكن هناك مصالح دائمة “.

واختتم الورفلي حديثه في هذا السياق بالتأكيد على ارسالهم الدعم للجماعات الارهابية في مدينة بنغازي قبل هزيمتها من قبل القوات المسلحة قائلاً : الاطراف الخارجية عندما تدعمك وتريد أن تقول انك بدوننا لا تسوى اي شيء يسحبوا منه الغطاء الجوي ويترك في مهب الريح اكثر من مره عندما كانت الامدادات تخرج من طرابلس ومصراتة لثوار بنغازي اكثر من مره غض داعمي حفتر الطرف عن الامدادات البحرية حتى يقولون له انه بدون دعمنا البحري والجوي فأنك في مهب الريح”.

المرصد – خاص

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