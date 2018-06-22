الصفروني: اتفاق مصراتة وتاورغاء حبر على ورق

وصف أحد مؤسسي حراك “من دخل تاورغاء فهو آمن”، سمير الصفروني، الاتفاق الذي وقع مؤخرا بين مدينتي مصراتة وتاورغاء بأنه ” ليس إلا حبر على ورق”.

وكشف الصفروني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن عددا كبيرا من أهالي تاورغاء عادوا بالفعل عقب توقيع الاتفاق إلى منازلهم، ولكنهم سرعان ما غادروا المنطقة من جديد بسبب عدم توفر مقومات الحياة وتخاذل المجلس الرئاسي في تكملة بنود الاتفاق”.

موضحا أن “بنود الاتفاق التي تخاذل بها الرئاسي أولها تأمين الحماية للأهالي، وصرف التعويضات، والبحث عن باقي المفقودين (المقابر الجماعية الموجودة في تاورغاء) وصيانة المدارس والمستشفيات بالإضافة إلى توفير الماء والكهرباء”.

وأكد الصفروني، أن “هذه الوعود كانت موجودة ضمن الإتفاق الموقع مع المجلس الرئاسي في حالة رجوع أهالي تاورغاء إلى منازلهم”.

قائلا “للأسف ما حدث الآن ليس إلا تغيير موقع مخيم قرارة القطف إلى داخل تاورغاء لعدم تكملة بنود الإتفاق”.

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