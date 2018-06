ليبيا تشارك في مؤتمر رودس الثالث للأمن الاستقرار باليونان

المتوسط – أحمد جمال

شاركت ليبيا في فعاليات مؤتمر رودس الثالث للأمن الاستقرار -الذي أقيم في جزيرة رودس اليونانية – بوفد ترأسه مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، أن الجانب الليبي نجح في تضمين مسألة تأمين الحدود الجنوبية لليبيا في البيان الختامي للمؤتمر، كونها مسألة مهمة للغاية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والقارة الأوروبية، وقد لاقى هذا الطرح الليبي دعم كبير من المشاركين وعلى رأسهم اليونان وإيطاليا والمملكة المغربية.

نبه الجانب الليبي في إطار تناول أحد المواضيع الرئيسية على أجندة الاجتماع (التقنية الرقمية) نبه على ضرورة العمل بالتوازي مع دعم التعاون للاستفادة القصوى من هذه التقنية على اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من استخدام هذه التقنية في نشر الفكر المتطرف وتوعية الشباب من مخاطر هذا الفكر.

وعلى هامش المشاركة التقى وفد الدولة الليبية بوزير الخارجية اليوناني الذي أبلغ رئيس الوفد الليبي بأن اليونان ستقوم بفتح سفارتها في كل من مقدونيا وألبانيا وستكون ليبيا من ضمن البلدان التي سيتم افتتاح سفارات اليونان فيها خلال صيف العام الجاري.

