تحضيرات لتنظيم ورشة عمل حول إعمار سرت

تعقد في مدينة سرت خلال الفترة من 5- 7 سبتمبر القادم ورشة عمل حول إعمار المدينة يشارك فيها عدد كبير من المسؤولين في القطاعات وأساتذة الجامعات من مختلف المناطق الليبية وعدد من المختصين.

وعقدت اللجنة التحضيرية للورشة، أمس الخميس، اجتماعا تدارست خلاله آلية تشكيل اللجنة العلمية لاستلام البحوث والأوراق العلمية التي ستبقى في أعمال الورشة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تمديد فترة قبول الملخصات والبحوث والأوراق العلمية حتى 20 يوليو القادم، فيما ستقبل البحوث الكاملة حتى 15 اغسطس القادم.

وحددت اللجنة موعدا لعقد اجتماع مع القطاعات والاجهزة والشركات العاملة في البلدية للتنسيق معهم حول امكانية تقديم ورقات عمل في مجال اختصاصهم للمشاركة في الورشة .

يشار إلى أن عميد بلدية سرت القرار رقم 32 لسنة 2018 يقضي بإعادة تشكيل اللجنة التحضيرية للورشة وقرار رقم 33 لسنة 2018 م بشأن تشكيل اللجنة العلمية لاستلام البحوث والاوراق العلمية

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