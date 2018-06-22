شركة الكهرباء تضع خطة لتفادي حدوث الحرائق بمشروع الخمس الاستعجالي خلال الصيف

ليبيا – أجرى المدير التنفيذى المكلف بالشركة العامة للكهرباء غيث على غيث أمس الخميس جولة ميدانية للوحدة الانتاجية الثانية بمشروع الخمس الاستعجالي التى نشب فيها حريق بتاريخ الـ 13 من يونيو الجاري.

غيث استمع بحسب المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء إلى شروح مفصلة عن الاجزاء المتضررة والسليمة بسبب الحريق والخطوات التنفيذية التي اُتخذت من قبل اللجان الفنية لمعالجتها بحضور مساعد المدير التنفيذى لشؤون العمليات ورئيس اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق ومعرفة أسباب الحريق عياد القنيدي.

وأكد غيث على ضرورة إختصار الوقت والاسراع في صيانة الوحدتين الغازيتين بالمشروع حتى يتم تشغيلهما بأسرع وقت للاستفادة منهما لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية خلال الذروة الصيفية ووضع خطة محكمة لتفادي حدوثها في المستقبل.

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