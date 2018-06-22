مستشفى الشهيد امحمد المقريف : “16” شهيداً من القوات المسلحة في عملية “الاجتياح المقدس”

أجدابيا 22 يونيو 2018 (وال)- أصدر مستشفى الشهيد امحمد المقريف ببلدية أجدابيا، كشفاً بأسماء شهداء القوات المسلحة الليبية في عملية “الاجتياح المقدس” لتحرير الموانيء النفطية بمنطقة الهلال النفطي .

هذا وقد نشرت إدارة المستشفى على صفحتها في موقع التواصل الفيس بوك أسماء الشهداء وهم :

1- عبد الحميد إدريس طاهر .

2- أنس حسن بن علي .

3- حمد آدم عبد الله .

4- صدام سعد حامد .

5- خالد عوض إدريسي .

6- نبيل عبد الله أبوشعالة .

7- أحمد محمد رجب الفايدي .

8- عادل صالح محمد .

9- صالح عبد السلام أمقاوي .

10- رمزي مصطفى محمد .

11- محمد فرج غيث .

12- موسى بوبكر الطيار .

13- الزروق صالح إبراهيم .

14- زكريا حسين علي .

15- محمد سعد أحمدي .

16- عبد الرازق محمد عبد الرازق .

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر قد أعلن فجر الخميس، انطلاق ساعة الصفر لتحرير الهلال النفطي من قبضة الجماعات الإرهابية وتطهيره منها، صادراً أوامره لوحدات الجيش بـ “الاجتياح المقدس” لتلك المنطقة خلال كلمة وجهها لهم عبر أجهزة اللاسلكي أثناء تواجده في غرفة العمليات الرئيسية.

وقال القائد العام “الآن تدق الساعة ليدوي صداها في كل الآفاق معلنة انطلاق الاجتياح المقدس لتطهير الأرض واسترداد الحق، وتقدما ماحقا لا يذر على الأرض من المعتدين ديارا”.

وأضاف “ستكون دقات هذه الساعة بشرى بالنصر المؤزر من عند الله، ويكون النصر تذكيرا بكفاح الأجداد حين نادى الحق حي على الجهاد”.

وأسفرت عملية “الاجتياح المقدس” عن استعادة القوات المسلحة سيطرتها على منطقة الهلال النفطي وطرد فلول القوات الغازية له .

وأعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري ظهر الخميس، استعادة سيطرة القوات المسلحة على ميناءي السدرة وراس لانوف بالكامل، مؤكداً أن القوات المسلحة تطارد العدو باتجاه غرب البلاد.

وقال المسماري إن القوات المسلحة كبدت العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما غنمت العديد من الآليات والأسلحة والذخائر بكميات كبيرة وأسرت العديد من المقاتلين.

وشاركت مختلف وحدات الجيش الليبي في هذه العملية الخاطفة، بمساندة سلاح الجو الذي نفذ العديد من الغارات منذ الساعات الأولى للصباح دون أن يتسبب في أضرار مادية للمنشآت النفطية. (وال- أجدابيا) ر ت

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