طالبت رابطة علماء ليبيا رؤساء وأعضاء مجالس النواب والدولة والرئاسي وحكومته، والحكومة المؤقتة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومستشاريه بالرحيل وتسليم السلطة عبر إجراء انتخابات عامة في موعدها .

وبينت الرابطة في بيان، أن المسؤولين خانوا الأمانة وضيعوا البلاد، مؤكدة أنها بانتظار يوم الانتخابات الموعود، الذي سيسلم المسؤولون فيه مقاليد البلاد إلى غيرهم من أبناء الوطن حسب ذات الرسالة.

