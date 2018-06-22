المشير حفتر للأهرام العربي : الانتخابات ستقود البلاد إلى استقرار دائم

قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إنه كان أول من طالب بإجراء انتخابات وإنه متمسك بالمسار الديمقراطي لبناء دولة مدنية.

مضيفا أن ما خلصت إليه مبادرة باريس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهور هو مطلب شعبى قبل كل شيء وبأن الانتخابات بالرغم مما تحتاجه من استحقاقات فإنها تقودنا إلى مرحلة متقدمة نحو الاستقرار الدائم وتعالج قضية الخلاف القائم حول شرعية المؤسسات التى انتهت ولايتها منذ فترة طويلة.

وطالب المشير حفتر كافة الاطراف الاخرى أن تلتزم بما عليها من واجبات لضمان انتخابات نزيهة.

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