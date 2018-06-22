المسماري : القوات المسلحة خرجت من العقيلة ووصلت إلى السدرة خلال 40 دقيقة

أوضح الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد احمد المسماري خلال مؤتمر صحفي أمس سير عملية تحرير الموانئ النفطية.

المسماري قال إن القوات انطلقت من العقيلة مباشرة عبر الطريق الساحلي إلى راس لانوف ومن ثم السدرة خلال أربعين دقيقة فقط.

هذا وقال العميد احمد المسماري إن القوات المسلحة لن تسمح لأحد بالتلاعب بقوت الليبين في إشارة إلى النفط.

وأكد المسماري أن من هاجم منطقة الهلال النفطي هم المعرقلون لاتفاق باريس وكل من لا يريد إجراء الانتخابات مشيرا إلى أن القوات المسلحة أحبطت مشروعا كبيرا جدا له عدة أوجه.

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