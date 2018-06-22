القوات المسلحة تلقي القبض على مسلحي الكلنجة التشاديين خلال معركة تحرير خليج سرت

ألقت القوات المسلحة أمس القبض على عدد من مسلحي الكلنجة التشاديين والمعروفين بـ الكلنجات نسبة الي اسم منطقتهم فى تشاد، والمتحالفين مع إبراهيم الجضران وقواته خلال الاشتباكات التي شهدتها منطقة الموانئ النفطية.

وأظهرت لقطات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأسرى التشاديين الذين تم القبض عليهم خلال الاشتباكات ، فيما قام بعضهم بتسليم أنفسهم بعد محاصرتهم فى منطقة وادي كحيلة وقرية رأس لانوف السكنية وتعد مجموعات الكلنجات أحد فصائل المعارضة التشادية المدعومة من قطر والنشطة فى مناطق جنوب الكفرة.

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