قيادي أمني بـ«بني وليد»: المدينة مؤمنة من الفلول الهاربة من رأس لانوف

أحمد جمال

قال ناصر أبوطبل، أحد القيادات الأمنية في مدينة بني وليد، إن «شباب بني وليد والجهات المسئولة قامت بالخروج لتأمين وديان وشعاب المدينة، من الزنادقة والإرهابيين، والفلول الهاربة من منطقة السدرة ورأس لانوف، خلال المعارك مع الجيش الليبي».

وأضاف «أبوطبل» خلال مقطع فيديو حصلت «المتوسط» على نسخة منه، «أن بني وليد مع الوطن، ومنتشرين في وادي سوفيجين وفي منطقة سدادة، وتم تشكيل بوابات، كما أن جميع شباب بني وليد متأهبين للدفاع عن الوطن، لدحر فلول الإرهابيين»

وحذر القيادي الأمني ببني وليد، من الاستماع للشائعات المغرضة، مؤكدًا على معاداة أي شخص يدمر قوت الشعب الليبي، قائلًا: «جميع الشباب متمركزين على البوابات، وكذلك قوة الشهيد جبران حسين تقوم بتأمين بوابتها، وأيضًا سرية الدوريات، وسرية الإسناد، ومعهم مديرية بني وليد، ومعهم الشباب الوطني الغيور على منطقته، هذا بالإضافة إلى نقاط التفتيش، فأي شخص هارب من رأس لانوف، أو مطارد من الجيش أو هارب من سدادة سوف يتم ملاحقته ولن نسمح بدخوله إلى منطقة بني وليد».

http://almotawaset.com/wp-content/uploads/2018/06/video-1529682341.mp4

