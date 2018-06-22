زيارة مرتقبة لنائب رئيس الوزراء الإيطالي إلى ليبيا

يعتزم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، التوجه إلى العاصمة طرابلس في زيارة خاطفة يوم الاثنين المقبل. وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية في روما عن صحيفة (لاريبوبليكا)، فإن زيارة سالفيني ستكون قصيرة وقد تستغرق ساعات، وتعد هي الأولى لمسؤول رفيع في حكومة تحالف (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) إلى ليبيا، ومن المقرر أن تتضمن لقاءات في طرابلس مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ونائبه في المجلس، أحمد معيتيق، إضافة إلى وزير الداخلية، عارف الخوجة.

يشار إلى أن سالفيني كان قد صرح وقت سابق بأن زيارته إلى ليبيا “لن تقتصر على الحديث عن المهاجرين وقوارب الهجرة”، بل أيضا عن “شراكة اقتصادية للاستثمار في إنشاء الطرق والبنية التحتية والمستشفيات” بين روما وطرابلس الشرق.

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