السراج وكونتي يبحثان خلال مكالمة هاتفية مستجدات الملف الليبي

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج اليوم خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي، بحث آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسبل تطوير وتنمية التعاون بين البلدين.

كما بحث الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وموضوع الهجرة غير الشرعية، حيث اتفقا على أهمية إيجاد حلول شاملة للمشكلة تأخذ في الاعتبار أبعادها الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

هذا وجدد رئيس الوزراء الإيطالي بحسب المكتب الاعلامي للسراج دعم بلاده لمسار التوافق في ليبيا، من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي على العلاقات المميزة بين البلدين، مشيدا بالجهود المبذولة لتتخطى ليبيا الأزمة الراهنة.

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