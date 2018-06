«النقابة العامة للمعلمين» تُبارك تحرير الجيش موانئ الهلال النفطي

المتوسط _ محمد سيد

باركت النقابة العامة للمعلمين بليبيا، انتصار القوات المسلحة وتحرير موانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي من التنظيمات الإرهابية والمرتزقة.

هذا وجاء ذلك في بيان رقم (18) لسنة 2018 ف – “في الوقت الذي نُحيّي فيه القوات المسلحة العربية الليبية بالتصدي والذود عن مكتسبات وقوت الشعب الليبي والتضحيات الجسام، والأرواح الطاهرة التي روت دماؤها تراب الوطن الغالي دفاعاً عن وحدته وعزته واستقراره”.

وتابع البيان: “أثبتت القوات المسلحة العربية الليبية إنها حامي حمى الوطن، واليد القوية التي تضرب بقوة كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الشعب العظيم، وهي الموت الزؤام لكل الإرهابيين والمتآمرين والخونة المفسدين في الأرض، ونبارك انتصار الجيش الليبي المظفر بقيادته الحكيمة في عملية “الاجتياح المقدس”، على فلول الإرهابيين والمفسدين في الأرض، وهزيمتهم ودحرهم وتحرير الهلال النفطي بالكامل منهم، ونترحم على شهداء الذين سطروا بدمائهم تراب الوطن الغالي”.

وأشادت نقابة المعلمين بليبيا بموقف المؤسسة الوطنية للنفط، التي نددت بالعمل الإرهابي، ومطالبتها بضرورة خروج الإرهابيين فوراً من منطقة الهلال النفطي، وبدور كل الشرفاء من أبناء الوطن في الشرق والغرب والجنوب، الذين كان لهم موقف واضح وعلني بتنديدهم ورفضهم عبر وسائل الإعلام المختلفة لعملية محاولة احتلال الهلال النفطي الفاشلة من قبل العصابات المارقة والخارجة على القانون والشريعة.

