«مشايخ وادي الشاطئ» يهنئ الجيش لتطهير الهلال النفطي من الإرهابين

المتوسط:

هنأ مجلس مشايخ وأعيان وادي الشاطئ، رجال الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بمناسبة الانتصار الذي حققه رجال القوات المسلحة على الإرهابيين وطهروا الهلال النفطي من العصابات الإجرامية المارقة.

وأعلن المجلس في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، تأييده لعملية الاجتياح المقدس، مباركًا خطواتها العملية الناجحة ويدعوها الى الاستمرار بكل قوة وصرامة في أهدافها الوطنية الواجبة حيث لامكان ولا قبول للمجموعات والعصابات الإرهابية.

